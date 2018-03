Basketballer der TSG Ehingen machen den Titelkampf richtig spannend

Die TSG Ehingen I hat den Kampf um die Meisterschaft der Kreisliga Nord noch einmal spannend gemacht. Der Tabellenzweite gewann das Spitzenspiel und Derby gegen Tabellenführer KSC Ehingen und weil auch Bad Boll II sein Spiel gewann, können am letzten Spieltag noch drei Teams Meister werden. Die Saison bereits beendet hat die TSG Ehingen II, die zu Hause gegen den Tabellenvorletzten Sindelfingen verlor.

Die Ausgangslage im Ehinger Derby war klar: Bei einem Sieg über die TSG I wäre dem KSC Platz eins nicht mehr zu nehmen gewesen. Doch die gastgebende TSG Ehingen machte den Traum von der vorzeitigen Meisterschaft zunichte. Mit 50:44 entschied der Tabellenzweite das Spitzenspiel für sich. Bereits nach dem ersten Viertel hatte die TSG mit 16:7 vorn gelegen. Korbarm und von der Defensive geprägt war auch der zweite Abschnitt, den die Gäste mit 12:11 knapp für sich entschieden und somit zum 27:19-Pausenstand verkürzten. Der KSC kämpfte sich im dritten Viertel weiter heran (Zwischenstand nach 30 Minuten: 38:32), doch die TSG hielt den Rivalen im Schlussabschnitt auf Distanz und gewann mit sechs Punkten Vorsprung. Erfolgreichste Werfer für die TSG Ehingen I waren Patrick Docimo (17 Punkte) und Johannes Häußler (15), für den KSC kam nur Edwin Mujkic mit 18 Punkten auf einen zweistelligen Wert. Am letzten Spieltag am 8. April trifft der KSC Ehingen auf den Tabellendritten TSV Bad Boll II, die TSG muss in Sindelfingen ran.

Enttäuschend verlief das letzte Saisonspiel für die TSG Ehingen II, mit 69:78 musste sich der Tabellenvierte dem achtplatzierten VfL Sindelfingen beugen. Nach dem ersten Viertel hatte die TSG noch die Nase vorn (22:14), dann drehten die Gäste den Spieß um und führten zur Halbzeit 35:31. Ehingen zog wieder gleich, mit 54:54 ging es ins letzte Viertel, in dem Sindelfingen das Spiel für sich entschied. Erfolgreichste TSG-Werfer waren Alexander Ernst (20), Felix Pfeifer (16) und Raphael Munding (11).