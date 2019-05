Basketball-Sommerliga in Ehingen startet am 8. Mai

Das Team Ehingen Urspring, die TSG Ehingen und die AOK veranstalten in diesem Jahr die AOK-Sommerliga in der JVG-Halle in Ehingen. Geplant sind zehn Spieltage jeweils mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr, Auftakt ist am 8. Mai. Die Sommerliga richtet sich an Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2006 bis 2009, die ohne Voranmeldung einfach zu den Spieltagen am Mittwoch kommen können. Gespielt wird in Mannschaften auf Fullcourt, wobei vor jedem Spieltag neue Teams gebildet werden. Am Ende der Sommerliga werden die fünf erfolgreichsten Spielerinnen und Spieler ausgezeichnet.