Basketball-Kreisliga: Siege für das Spitzenduo aus Ehingen

Zwei Siege und eine Niederlage hat es für die Ehinger Mannschaften am elften Spieltag der Basketball-Kreisliga Nord gegeben.

Spitzenreiter KSC Ehingen gewann gegen den VfL Kirchheim III klar, die meisten Punkte beim 85:52 erzielten Gregor Grolik (17), Oliver Badura (12) und Edwin Mujkic (11). Der KSC führte gegen die ohne Auswechselspieler angetretenen Gäste nach dem ersten Viertel mit 25:13 und zur Pause 47:24; im dritten Abschnitt zog der Tabellenführer weiter davon (65:34) und steuerte einem sicheren Sieg entgegen.

Der Tabellenzweite TSG Ehingen I fertigte Giengen auswärts mit 83:34 ab. In der ersten Halbzeit hielt der sieglose Tabellenvorletzte noch mit (21:33 stand es nach 20 Minuten), im dritten Viertel setzte sich Ehingen auf 51:28 ab und baute den Vorsprung im letzten Abschnitt noch deutlich aus. Erfolgreichste Werfer der Gäste waren Tom-David Harscher (27), Patrick Docimo (19), Felix Reize (12) und Peter Breymaier (10).

Die TSG II verlor 75:78 nach Verlängerung beim Tabellennachbarn TS Göppingen II. Nach dem ersten Viertel lag Ehingen mit 20:16 vorn, im zweiten Abschnitt drehte Göppingen den Spieß um zur 38:34-Halbzeitführung. Die TSG führte nach dem dritten Viertel mit 54:46, doch Göppingen glich im vierten Abschnitt aus und erzwang eine Verlängerung. Am Ende der Zusatzschicht hatte das Heimteam die Nase knapp vorn. Beste Werfer der TSG waren Alexander Ernst (24), Samuel Hüll (14) und Felix Pfeifer (12).

Am Samstag, 3. Februar, 17.30 Uhr, kommt es in der JVG-Halle zum Derby zwischen den beiden TSG-Teams, der KSC Ehingen empfängt am Sonntag, 4. Februar, 15 Uhr, ebenfalls in der JVG-Halle die TS Göppingen II.