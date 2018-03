Nach dem spielfreien Fasnetswochenende greifen die Ehinger Kreisliga-Basketballer wieder ins Geschehen ein. Am Samstag, 17. Februar, ist der Tabellenzweite TSG Ehingen I zu Gast bei der TS Göppingen II (15 Uhr). Die TSG II empfängt in der JVG-Halle den TSV Bad Boll II (15.15 Uhr). Spitzenreiter KSC Ehingen gastiert am Sonntag, 18. Februar, 18 Uhr, beim Schlusslicht VfL Sindelfingen.