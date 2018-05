Basketball in Ehingen: Sommerliga läuft bis 25. Juli – Spieltag ist Mittwoch

Zum Auftakt der Basketball-Sommerliga in Ehingen sind rund ein Dutzend Nachwuchsspieler angetreten. In spontan zusammengestellten Mannschaften bestritt jeder Teilnehmer sechs Spiele. Die Sommerliga wird in den nächsten zweieinhalb Monaten bis 25. Juli fortgesetzt – gespielt wird (außer in den Ferien) immer mittwochs von 18.45 bis 20.30 Uhr in der neuen Sporthalle des JVG-Gymnasiums. An jedem Spieltag werden neue Teams gebildet, die aus mindestens fünf und höchstens sieben Spielern bestehen. Teilnahmeberechtigt sind Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2005 bis 2008, auch Basketball-Einsteiger sind willkommen.