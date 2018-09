Basketball: Abgebrochenes Spiel in Ehingen wird neu angesetzt

Die am ersten Spieltag der ProA nach einem Viertel wegen Stromausfalls abgebrochene Partie zwischen den Steeples und den Tübingen Tigers wird neu angesetzt. Diese Entscheidung gab die Liga am Freitag bekannt. „Nach Auswertung der vorliegenden Stellungnahmen und Informationen kommt die Spielleitung zur Überzeugung, dass dem Bundesligisten Team Ehingen Urspring keine Vorwürfe zu machen sind, alle notwendigen Vorkehrungen wurden getroffen“, heißt es zur Begründung.

Für die Steeples ist es die erhoffte Nachricht. In den Tagen vor der Entscheidung der Liga hatten Vertreter des Vereins, der Stadt und des für den Bau der Halle zuständigen Generalunternehmens mögliche Ursachen für den Stromausfall am Sonntagabend ausfindig zu machen versucht. Was genau dazu führte, ob es eine Überlastung war oder doch Folge des Sturms, sei nicht geklärt, sagt Steeples-Manager Nico Drmota. Doch war nicht nur die neue JVG-Halle vom Stromausfall betroffen, auch „die Aula der angrenzenden Schule und die Hausmeisterwohnung waren platt“, so Drmota. Zwar sei nach wenigen Minuten das System wieder hochgefahren, was sich rasch auf Aula und Wohnung auswirkte, aber nicht auf die große Sporthalle „im Vollfunktionsmodus“.

Alle Bemühungen, auch mit Hilfe der Experten, diea n dem Abend vor Ort waren, rasch wieder für Licht zu sorgen, blieben erfolglos. Es blieb dunkel, sodass der Liga-Kommissar nach rund 50 Minuten das Spiel abbrach. All das war auch in Stellungnahmen unter anderem des Vereins und der Ehinger Stadtverwaltung nachzulesen, die bei der Liga eingereicht wurden. In der umfassenden Stellungnahme sei deutlich geworden, dass es nicht möglich gewesen sei, das Problem in der Kürze der Zeit zu beheben, sagt Drmota.

Somit werden sich Ehingen Urspring und Tübingen in der JVG-Halle noch einmal gegenüberstehen. „Es ist eine Entscheidung für den Sport. Wir freuen uns, mit den basketballbegeisterten Fans beider Vereine, dass sie die tolle Atmosphäre des Derbys noch einmal miterleben dürfen“, so Steeples-Teammanger Nico Drmota. Der Termin sei noch offen, doch werde das Spiel – weil die Wochenenden in den kommenden Wochen belegt sind – abends an einem Werktag ausgetragen werden. Laut Spielleitung müsse der neue Spieltermin vor Abschluss der Vorrunde sein. „So schnell wie möglich“ wolle man sich mit den Tübingern auf einen neuen Spieltermin einigen, sagt Drmota.

Dass die Tigers, denen der Sieg am grünen Tisch lieber gewesen wäre als eine erneute Fahrt nach Ehingen, die Entscheidung der Liga anfechten, davon „gehe ich nicht aus“, so der Steeples-Teammanager, der in den vergangenen Tagen schon mit seinem Tübinger Kollegen telefoniert hat.

Zusätzliche Kosten?

Durch die Neuansetzung des Spiels kommen auf die Steeples allerdings weitere Ausgaben zu. „Die Kosten für die Austragung sind vom Team Ehingen Urspring zu tragen. Zusätzlich sind die Fahrtkosten für An- und Rückreise der Tigers Tübingen zu übernehmen“, schreibt die Liga. „Was das genau heißt, müssen wir noch festlegen“, sagt Drmota. Möglicherweise werden die Tübinger auch an den Einnahmen beteiligt. Es sollte möglichst kostenneutral für beide Vereine sein, „keiner soll einen groben Nachteil haben“.

Keinen Nachteil sollen auch die Fans haben, die am vergangenen Sonntag in der Halle waren. „Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit“, so Drmota.