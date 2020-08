Barwans Rückkehr – Schussenrieder Rücksicht

So unterschiedlich können Wochenenden im Sommer sein. An dem Sonntag, an dem der SV Sigmaringen und die TSG Ehingen das Endspiel im Fußball-Bezirkspokal Donau bestritten, war es kühl und es goss aus Kübeln; die Zuschauern schützten sich mit Schirmen so gut es ging vor der Nässe. Eine Woche später, zum Auftakt der neuen Verbandspokalrunde, war wiederum in Sigmaringen der SSV Ehingen-Süd zu Gast. Und wieder wurden Schirme aufgespannt, allerdings um sich vor der Sonne zu schützen, die herunterbrannte und die Luft auf über 30 Grad aufheizte.

Die Spieler waren der Sonne und Hitze ausgesetzt, doch sieht das Regelwerk bei solchen Bedingungen eine Trinkpause zur Mitte jeder Halbzeit vor. Die jeweils rund zweiminütige Unterbrechung war sehr willkommen – gleiches galt auch dafür, dass Schiedsrichter Burak Kurban nicht länger als erforderlich spielen ließ, sogar beide Halbzeiten etwas früher abpfiff. Für Süd-Trainer Michael Bochtler, der nach dem 5:1-Sieg gegen den Kreisligisten SV Sigmaringen alles andere als begeistert von der Leistung seiner Mannschaft war und der nach Abpfiff das Spiel kurz und bündig zusammenfasste: Hauptsache, eine Runde weiter. Ein Lichtblick war die Rückkehr von Timo Barwan, der zuletzt mehrere Wochen hatten pausieren müssen und in Sigmaringen zu einem Kurzeinsatz kam. „Das war okay“, so Bochtler über den viertelstündigen Auftritt des Mittelfeldspielers, der die im Laufe der zweiten Halbzeit etwas erlahmte Offensive des SSV belebte und kurz vor Ende mit einem feinen Treffer den 5:1-Endstand markiert hatte.

Geglänzt hat der SSV Ehingen-Süd gegen den ambitionierten A-Kreisligisten Sigmaringen nicht – anders als Oberligist Stuttgarter Kickers, der beim Landesligisten TSVgg Plattenhardt 9:1 siegte. Der im Winter von Ulm nach Degerloch gewechselte Dintenhofener David Braig bestritt sein erstes Pflichtspiel für seinen neuen Klub, und das über die volle Distanz. Ein Treffer blieb dem Offensivspieler noch verwehrt, das besorgte bei den Kickers in erster Linie Markus Obernosterer. Er traf allein fünfmal.

Andere Favoriten taten sich in der ersten Runde des WFV-Pokals aber richtig schwer. Beispiel: VfR Aalen. Der Regionalligist lag beim Bezirksligisten SG Bettringen zur Pause 0:2 in Rückstand, rettete sich in die Verlängerung und musste dann auch noch ins Elfmeterschießen. Und das, obwohl der Regionalligist sogar Heimrecht hatten, weil die Partie wegen der zuletzt gestiegenen Zahl an Corona-Infizierten im Gmünder Raum von Bettringen nach Aalen verlegt worden war. Matchwinner für den VfR wurde Stammtorhüter Daniel Bernhardt, der extra zum Elfmeterschießen eingewechselt worden war. Er hielt zwei Elfmeter, seine Mannschaft siegte am Ende 7:6.

Das Spiel der Bettringer gegen Aalen war nicht die einzige Pokalbegegnung, bei der die ursprüngliche Heimmannschaft nicht zu Hause spielen durfte. Betroffen waren in erster Linie die bayerischen Vereine im WFV-Spielbetrieb, denn in Bayern sind Pflichtspiele derzeit noch untersagt. Der FV Rot-Weiß Weiler reiste so zum FC Mengen (und siegte 2:0), der TSV Neu-Ulm zum VfB Friedrichshafen (und verlor 5:6 nach Elfmeterschießen), der Donau-Iller-Pokalsieger TSV Buch II zum SV Neresheim (und unterlag 0:4). Das bayerische Duell zwischen dem TSV Buch und Türkspor Neu-Ulm (2:4 nach Verlängerung) wurde im württembergischen Wain (Kreis Biberach) ausgetragen.

Unweit von Wain spielte der FV Olympia Laupheim zu Hause gegen den Landesliga-Konkurrenten TSV Nusplingen – und setzte sich 3:1 durch. Stürmer Hannes Pöschl spielte von Beginn an und bewies auch im neuen Trikot seine Torjägerqualitäten (zwei Treffer), während der mit Pöschl vom SSV Ehingen-Süd zum FV Olympia Laupheim gewechselte Verteidiger Stefan Hess zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Auch beim SV Mietingen hatte ein langjähriger Süd-Spieler seine Pflichtspielpremiere: Außenverteidiger Lukas Schick spielte über 90 Minuten und setzte sich mit seiner Mannschaft im Landesliga-Duell beim FV Biberach 4:2 durch. In Runde zwei nun treffen Laupheim und Mietingen und damit Pöschl und Hess auf der einen Seite sowie Schick und der Ex-Kirchbierlinger Noah Gnandt (gegen Biberach in der zweiten Halbzeit eingewechselt) aufeinander.

Der SSV Ehingen-Süd muss am Samstag beim FC 07 Albstadt ran, der sich gegen den Landesliga-Aufsteiger TSV Riedlingen 2:1 durchsetzte – dank einer deutlichen Steigerung nach einer eigenen Angaben zufolge eher „gemächlichen“ ersten Halbzeit drehten die Albstädter die Partie nach 0:1-Pausenrückstand und kamen weiter. Mit Albstadt hatten die Kirchbierlinger in der Vergangenheit im WFV-Pokal keine guten Erfahrungen gemacht, nun aber will man über den früheren Verbandsliga-Konkurrenten in die dritte Runde. Der Gegner in Runde drei wäre für Süd der FV Ravensburg II oder der FC Ostrach.

Das Thema Corona spielte nicht nur beim Wechsel des Heimrechts eine Rolle, sondern sorgte auch dafür, dass der FV Bad Schussenried in seiner 0:1 verlorenen Pokalpartie in Ostrach einen Spieler außen vor ließ. Für diese Vorsichtsmaßnahme erhielten die Violetten ein dickes Lob der Ostracher. „Bad Schussenried hat auf den für ihn sehr wichtigen Simon Kraft verzichtet, da dieser im Urlaub war und sein Corona-Test noch nicht vorlag“, sagte FCO-Trainer Christian Luib. „Und das, obwohl er nicht in einem Risikogebiet war. Das fand ich sehr fair vom FV Bad Schussenried.“ (aw)