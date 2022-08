Bank-Kunde gewinnt Audi Q3 S line

Jeden Monat werden beim württembergischen VR-Gewinnsparen zehn Autos verlost. Zudem erwarten die Gewinnsparer noch Geldpreise. Zusätzlich gibt es im März, Juni und Dezember große Sonderverlosungen. Die Auslosung im April wird Peter Preuß aus Griesingen noch lange in guter Erinnerung behalten: wie die Donau-Iller Bank in einer Mitteilung schreibt, gewann er einen der Hauptpreise - einen sportlichen Audi Q3 S line.

Dagmar Feuerstein von der Donau-Iller Bank gratulierte dem Gewinner jetzt bei der großen Übergabeveranstaltung in Neckarsulm zu diesem Fahrzeug.

Und so funktioniert das VR-GewinnSparen: Ein Los kostet zehn Euro pro Monat, davon gehen 7,50 Euro aufs Sparkonto und 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Von diesen 2,50 Euro werden rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen, Kindergärten, Schulen oder Sport- und Musikvereine gespendet. Monat für Monat werden in ganz Baden-Württemberg als Hauptgewinne neun Autos und Geldpreise von bis zu 25.000 Euro verlost. Aus dieser Lotterie entsteht ein Spendenaufkommen, das in Baden-Württemberg im letzten Jahr über 9 Millionen Euro betragen hat. Auf die Donau-Iller Bank entfielen davon über 220.000 Euro.