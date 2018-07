Band steht nach Feuer in alter Brauerei vor dem Nichts

Wenige Tage nach dem Großbrand in der alten Brauerei zur Rose in Berg wird das Ausmaß des Feuers sichtbar. Die Brandursache steht laut Polizeisprecher Uwe Krause noch nicht fest. Für die Ehinger Band Firefly, die seit 17 Jahren in dem Gebäude ihren Proberaum hat, geht es nach dem Brand um die Existenz.

So wirklich glauben kann Frank Holl, Schlagzeuger der Band Firefly, das, was am Samstagabend passiert ist, noch nicht. „Ich bin auf dem Sofa gelegen, als mir ein Kumpel eine Nachricht mit Foto geschickt hat, dass es in Berg brennt“, sagt Holl, der sofort in sein Auto gestiegen ist, um nach Berg zu fahren. „Schon auf der Donaubrücke habe ich die Flammen gesehen. Da war mir klar, dass auch unser Proberaum betroffen ist.“

Kaum noch was zu retten

Holl stellte sein Auto ab und kam kurz mit einem befreundeten Feuerwehrmann ins Gespräch. „Dieser hat mir dann sofort signalisiert, dass kaum mehr was zu retten ist.“ Nach 15 Minuten am Brandort musste Frank Holl die Szenerie verlassen. „Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten“, sagt er.

Die Verstärker und Boxen sind zerstört. (Foto: holl)

Am Sonntagmorgen kehrte Holl nach Berg zurück und sah, dass die Feuerwehrleute manche Dinge aus dem Proberaum ins Freie geschafft haben. „Das haben die Feuerwehrleute vorbildlich gemacht“, erklärt Holl, der mit seiner Band einen von drei Proberäumen gemietet hat.

Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten."

Am Mittwochabend ist die Band dann erstmals wieder in das Gebäude gegangen, um sich den Schaden direkt anzusehen. „Egal ob Schlagzeug, andere Instrumente, die Nebelmaschine, unsere Lichtanlage, das Mischpult, die Monitorboxen – alles, was wir zum Auftreten brauchen, ist zerstört“, sagt Holl, der mit seiner Band gegen solch einen Schaden nicht versichert ist.

Völlig zerstört ist der Proberaum der Band. (Foto: holl)

„Eine Instrumentenversicherung ist im Prinzip unbezahlbar. Wir werden eben nun auf den Kosten sitzen bleiben und müssen uns nun Stück für Stück ein neues Equipment kaufen“, so Holl, der den Schaden für sich und seine Band auf rund 20 000 Euro schätzt.

Seit 2004 gibt es die Ehinger Band Firefly, de jetzt nicht nur neue Instrumente, sondern natürlich auch einen neuen Proberaum brauchen wird. „Unser nächster Auftritt ist am 1. September im Biergarten der Berg Brauerei. Bis dato können wir bei Freunden in Ingerkingen proben. Ein paar Instrumente haben wir noch“, betont Holl, der mit seiner Band Cover-Rock macht und immer noch von den Eindrücken schockiert ist. „Es ist schon abartig, wenn man in das Gebäude kommt und seinen verbrannten Proberaum sieht.“