Band heizt im Ehinger Rosenstadel ein

Einen Abend mit gutem Essen, ausgelassener Stimmung und anspruchsvoller Live-Musik erlebten am vergangenen Samstagabend zahlreiche Ehinger und Musikbegeisterte aus der Umgebung im Feststadel des Gasthofes „Ehinger Rose“. Die Band „Carmen & Friends“ heizte dem Rosenstadel mit ihrer Pop-Musik ordentlich ein.

Vielen war die Band bereits noch von ihrem Auftritt auf dem Allmendinger Weihnachtsmarkt bekannt und so freuten sie sich, die Band nun endlich wieder spielen, sehen und vor allem hören zu können. Die Band besteht aus drei Musikern und einer Sängerin. Die warme, klare und eindrucksvolle Stimme der Sängerin Carmen Bold kam besonders in den Popballaden zur Geltung. Der Ehinger Reinhold Türr gründete vor 29 Jahren seine eigene Musikschule unter dem Namen „Freies Musikzentrum Laupheim“.

Auch Ulrich Kruspel unterrichtet bereits seit 1997 Akkordeon, Keyboard und Schlagzeug an der Jugendmusikschule in Ehingen. Ein Mitglied der Gruppe „Sus4“ ist er seit 1999. Fünf Jahre später gründete er den Musikverlag Ulrich Kruspel & Co. in Allmendingen. Sein Bandkollege Thomas Brust zeigte am vergangenen Samstagabend dem Publikum nicht nur sein Können an der Gitarre und am Bass, sondern auch seine kraftvolle Stimme. Zu dem Repertoire der Band, welches aus etwa 60 verschiedenen Liedern besteht, gehören die schönsten Pop- und Rockballaden der vergangenen Jahrzehnte.

Unter anderem bekamen die etwa 70 Besucher Klassiker von Eva Cassidy, Toto, Christopher Cross, Norah Jones, Pink und vielen mehr zu hören. Das nächste Mal zu hören gibt es die Band am 29. September in Spielburg, Blaustein, und am 10. November im Bäumle in Ehingen-Berg. Um stets auf dem Neuesten zu bleiben und kein Konzert zu verpassen, ist die Band auch auf Facebook unter „Carmen and Friends“ zu finden. Dort sind alle wichtigen Informationen zu der Band und alle Termine und Konzerte zusammengefasst.