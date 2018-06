Ballonzauber in der Magdalena-Neff-Schule

An der Magdalena-Neff-Schule werden Erzieher/innen darin geschult, durch Bewegung die Entwicklung von Kindern zu fördern.

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Rahmenbedingungen für die Umwelt von Kindern stark verändert: Viele Kinder sind ständig von Autos umgeben. Familien leben in kleinen Wohnungen, in denen Kinder oft kein eigenes Zimmer haben. Die Eltern sind von der Arbeit gestresst und haben keine Zeit, sich mit dem Bewegungsdrang ihrer Kinder auseinanderzusetzen. Stattdessen sitzen Kinder vor dem Fernseher und dem Internet. Sie toben nicht über den Fußballplatz, sondern „zocken“ an der Play-Station.

Eine zentrale Fähigkeit geht dabei verloren: die Bewegungskompetenz. Allerdings gelten Spiel und Bewegung als wesentliche Elemente der kindlichen Entwicklung. In den ersten Lebensjahren erfährt das Kind seine Umwelt durch Bewegungsabläufe. Durch das Training des Haltungs- und Bewegungsapparates werden körperliche Funktionen wie zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System gefördert. Daher ist Bewegung nicht nur für die geistige Entwicklung eines Kindes wichtig, sondern auch für sein gesundheitliches Wohlbefinden.

Um die Bewegung von Kindern im Alltag zu fördern und diese möglichst interessant zu gestalten, wurden in Baden-Württemberg in den letzten Jahren 20 Motorikzentren durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport eingerichtet: Eines davon befindet sich an der Magdalena-Neff-Schule in Ehingen und wurde letzten Freitag, am 21.11.2014, eröffnet.

Das Motorikzentrum bietet in der Ausbildung zum Erzieher/zur Erzieherin einen schulischen Schwerpunkt: Sport- und Bewegungspädagogik. In diesem Fach wird den Schülern/den Schülerinnen vermittelt, auf welche Arten sie den Kindern Spaß an Bewegung vermitteln können. Dies zeigte den Besuchern der Eröffnungsveranstaltung die Klasse des Berufskollegs für Sozialpädagogik anhand einiger praktischer Beispiele: Die Schüler verbanden ein Musikstück mit Bewegung und tanzten zu einem Lied aus den aktuellen Charts. Außerdem vollbrachten sie einen „Ballonzauber“, womit sie alle Zuschauer erfolgreich in Bewegung versetzten.

So wurde verdeutlicht, wie viel Spaß es machen kann, Aktivität in den Alltag einzubringen. Außer den „bewegenden“ Beiträgen der Schüler informierte Frau Laura Walk vom Zentrum für Neurowissenschaften und Lernen in ihrem Vortrag „Lernen in Bewegung“ über den Zusammenhang von Bewegung und erfolgreichem Lernen für die Entwicklung von Kindern.

Neben der Ausbildung der Erzieher bietet das Motorikzentrum auch Fortbildungen für bereits ausgebildete Erzieher und unterstützt Kindertagesstätten sowie Kindergärten bei sport- und bewegungserzieherischen Fragen.