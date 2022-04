Ende der Pflicht? Warum Verbraucher wohl doch noch länger Maske tragen (müssen)

Passend zum ersten verkaufsoffenen Sonntag seit langem in Ehingen fallen die meisten Corona-Regelungen weg. Ein ziemlich ungewohntes Bild wird sich den Besuchern deshalb bieten. Ehingens Marktplatz und die Läden in der Innenstadt werden sich wohl mit vielen Menschen füllen, die plötzlich keine Masken tragen.

Für die meisten, wenige Tage vor Ende der meisten Maßnahmen, wohl unverständlich. Und vor allem bis zum Ende fraglich, ob es wirklich so kommen wird. Denn aktuell ist noch unklar, wie etwa große Supermarkt-Ketten mit den Regelungen umgehen, ob einzelne Händler nicht doch vom Hausrecht Gebrauch machen, die Maskenpflicht in Einzelfällen also weiter gilt. Und nicht nur beim Handel, auch in der Gastronomie und an Schulen wird sich in wenigen Tagen einiges ändern. Und in manchen Einrichtungen bleiben die Regelungen fürs Erst bestehen. Ein Überblick.

Was gilt ab Sonntag?

Am Samstag laufen die Einschränkungen weitgehend aus, was im aktuellen Infektionsschutzgesetz so verankert wurde. Damit fallen die Maskenpflicht in Innenräumen sowie Zugangsbeschränkungen. Dies gilt bereits ab Sonntag. Kontaktbeschränkungen fallen weg, für Veranstaltungen gibt es keine Personenobergrenze mehr.

Volle Straßen, keine Masken. In der Theorie wäre das schon am Sonntag in Ehingen möglich, da dann die Maskenpflicht nicht mehr gilt. (Foto: Archiv)

Für etwa den Handel oder die Gastronomie jedoch besteht weiterhin die Möglichkeit, per Hausrecht weiterhin eine Maskenpflicht vorzuschreiben. Auch eine Testpflicht für Ungeimpfte entfällt weitgehend, außer in bestimmten Einrichtungen wie etwa Schulen. Weiterhin bestehen bleibt auch die Pflicht zur Meldung einer Corona-Infektion sowie die Regelung einer Quarantäne und Isolation. Bund und Länder haben allerdings angekündigt, die Quarantäne- und Isolationsregeln zu überprüfen. Weiterhin können jedoch sogenannte Hotspot-Regelungen greifen, die etwa die Wiedereinführung der Maskenpflicht wahrscheinlich machen.

Wie reagiert der Einzelhandel?

Im Einzelhandel muss eine Maske ab 3. April nicht mehr getragen werden, wenn der Kunde es nicht möchte. Freiwillig darf natürlich jeder weiterhin selbst entscheiden, ob er sie weiterhin trägt. Und auch die Inhaber haben Spielraum. Schreibt ein Händler die Maskenpflicht weiter vor, ist das rechtens, da das Hausrecht gilt.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appellierte sogar an den Lebensmitteleinzelhandel, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und die Maskenpflicht weiterhin vorzuschreiben. Einzelne Handelsunternehmen, wie etwa Lidl erteilten dieser Forderung jedoch bereits eine Absage. Es könnte also ab Montag ein Flickenteppich gelten, was die Masken-Regelung beim Einkaufen angeht.

Die Maskenpflicht im Einzelhandel endet. Viele Verbraucher dürften beim Shoppen aber weiterhin eine Maske tragen. (Foto: Frank Rumpenhorst / DPA)

Diese Lockerungen dürften die Einzelhändler in Ehingen freuen, die am verkaufsoffenen Sonntag teilnehmen. Doch die Stadt Ehingen appelliert: „Beim Verkaufssonntag wird die Stadtverwaltung den Besucherinnen und Besuchern empfehlen, sich eigenverantwortlich zu verhalten, Abstände einzuhalten und weiterhin Masken in den Innenräumen oder in Bereichen zu tragen, in denen ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Mit entsprechenden Hinweisschildern werden wir darauf hinweisen.“ Gleiches werde auch bei bevorstehenden Veranstaltungen, etwa in der Lindenhalle gelten.

Wie reagieren Gastronomen?

Auch die Gastronomen dürften erleichtert sein. Ab Sonntag fallen für sie lästige Diskussionen über die Nachweise und das Tragen einer Maske weg. Gäste müssen keinen 2G- oder 3G-Nachweis mehr vorzeigen. Das wiederum entlastet auch die Gastronomen. „Wir können endlich wieder das tun, was uns eigentlich ausmacht: Gastgeber sein“, sagt Marc Steudle von Paulas Alb.

Er und sein Team sind schon ganz gespannt, wie die Gäste am Sonntag auf die neue Situation reagieren werden. „Wir sind erleichtert. Wir dürfen die Gäste wieder mit einem netten Lächeln begrüßen“, so Steudle, der betont, dass selbstverständlich Mitarbeiter und Gäste weiterhin die Maske tragen dürfen, wenn sie sich so sicherer fühlen.

Was sagen die Schulen zu den Änderungen?

Was ab Montag letztendlich an den Schulen gilt, ist Alexander Bochtler, Leiter der Ehinger Realschule und geschäftsführender Schulleiter Ehingens, am Mittwoch noch nicht ganz klar. „Wir rechnen damit, dass Freitag oder Samstag die offizielle Meldung vom Kultusministerium dazu kommt. Noch gibt es nichts Offizielles, wir haben über den Wegfall der Maskenpflicht lediglich aus den Medien erfahren“, so Bochtler. Die Stimmung in Sachen Maskenpflicht sei definitiv zwiefältig. „Wir sind eher angespannt ob der Lockerungen. Viele hoffen, dass die Maßnahmen bestehen bleiben. Wir haben gesehen, dass sich die Schüler eben dort infizieren, wo keine Maske getragen wird, etwa bei einem Geburtstagsfest oder beim Vereinssport.“

Das Infektionsgeschehen könnte mit Wegfall der Maskenpflicht laut Bochtler also jetzt deutlich ansteigen, wenn die Maske wegfällt. Ein Anstieg der Infektionen gerade vor den anstehenden Prüfungen nach Ostern sei dabei alles andere als günstig. Bochtler rechnet deshalb mit vielen Schülern, die deshalb einen Nachtermin oder sogar einen „Nach-Nachtermin“ wahrnehmen müssen.

Andererseits ist sich Bochtler bewusst: „Die Regelungen sind eine Zumutung für alle und unglaublich anstrengend.“ Es werde deshalb auch durchaus Schüler und Lehrer geben, die froh sein werden, wenn die Maskenpflicht nun fällt. Laut Verordnung gilt in Schulen und Kitas übrigens weiterhin eine Testpflicht.