Bahn wirbt deutschlandweit für die Alb

Die Fernverkehrssparte der Deutschen Bahn wirbt in den kommenden Wochen deutschlandweit für Urlaubsreisen auf die Schwäbische Alb. Ein Plakat vom Sonnenuntergang am Albtrauf ist laut Mitteilung schon jetzt durch die Werbemaßnahme acht Metropolen Deutschlands omnipräsent. Dazu gehören unter anderem Frankfurt, Köln, Hamburg und Berlin. Ergänzt wird die Kampagne mit Kurzfilmen, insbesondere auf Youtube und anderen Social-Media-Plattformen. Durch ein Kooperation zwischen DB Fernverkehr und Schwäbische Alb Tourismus wurde die Kampagne lanciert. Ziel ist es, die klimafreundliche Anreise zum Urlaub in der Region zu fördern.