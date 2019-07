Backhausfest ist die Attraktion

Wer für eine Show in Ehingen auf Publikum zählt, zieht sie am besten auf der Alb ab. Das zeigte sich wieder am Samstag, als mehrere hundert Zuschauer auf dem gedrängt voll besetzten Granheimer Dorfplatz das abendfüllende Jubiläumsprogramm der Akteure des Sportvereins Granheim verfolgten und begeistert applaudierten.

Auf dem von Bäumen und Sonnenschirmen beschatteten Platz zwischen Straße und dem ehemaligen Hirtenhaus war als „Alb-Express“ ein Bummelzug nach Art der „Schwäbische Eisebahna“ angesagt. Eine solche auf der Ehinger Alb anzulegen, hat die Königlich Württembergische Eisenbahnverwaltung im 19. Jahrhundert sträflich versäumt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, falls Turmuhrenmuseumsinhaber Berthold Rapp seine Industriedampfmaschine zur Normalspurlokomotive ausbaut. Mehrfach täuschte sie am Samstag neben der zum Eisenbahnwaggon umgedeuteten Bühne eine geräuschvolle Abfahrt an.

Zunächst aber musste ein tüchtiger Bautrupp in kurzer Zeit Trasse und Haltstationen zuwegebringen. Dann erst konnte die Grundschule Erbstetten-Frankenhofen mit dem von ihrer Lehrerin Helga Deschler auf erweiterten Horizont getrimmten Lied die Jungfernfahrt weit über das Schwabenland hinaus antreten. „Auf dr Schwäb’scha Eisabahna, kenned mir en d’Weld nausfahra nach Paris und nach Berlin“, zog die Reise sich dahin. Als Schaffner brachte Gerhard Rapp die Kinder im Zug unter. Als Lokomotivführer setzte Andreas Rapp die Schwungräder seiner Maschine in Gang, und am Verstärker machte Matthias Rapp die dazu passenden Geräusche. Der dem Schornstein entsteigende Qualm ergänzte die Illusion.

Individualverkehr erlebte man ein Jahr später, als eine Granheimer Bürgerin den Zug für eine Weltreise bestieg. Nach und nach entledigte sich Irene Rapp ihrer vier Mäntel und legte vier Strickwesten, drei Kleider, drei Unterröcke und einige Schlüpfer ab. Vor dem letzten fuhr der Zug ab. Ein müdes Wandererehepaar besetzte die Bahnsteigbank. Der Mann verpflasterte der Frau den müden Fuß, gab ihr aber nichts von seinem Würstchen ab. Als eine Art Conchita Wurst vom Bodensee gab Michael Reiser bei einem Ausflug die viel besungene Fischerin. Das Jugendhaus fuhr per Zug mit sieben Zwergen und einem schwarzhaarigen Schneewittchen zum Glombigen nach Ehingen, gefolgt von blau-weißen Schlümpfen. Mit dabei waren die Granheimer Herzbuben und Thomas Gabalier.

Nach der Pause fuhren alle Kinder des SV Granheim zum Kinderuturnfest nach Ulm und belebten die Stadt gehörig. Auf dem Bahnsteig des Alb-Express verbrachten eine feine Dame und eine Bäuerin die Zeit mit Schminken. Den Unterschied sah man auch in der Behandlung durch den Schaffner. Mit Bananen-Haber-Blues läuteten Pferdle und Äffle gegen 22 Uhr das große Finale aller Mitwirkenden ein.