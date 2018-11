Bachs Musik erweitert sich im Jazztrio

Musik von Johann Sebastian Bach und Heinrich Schütz hat die diesjährigen ökumenischen Kirchenmusiktage am Wochenende abgerundet. In der St.-Blasius-Kirche entfaltete sich am Samstag Bachs Erbe original und in moderner Fassung. In der Konviktskirche überraschte am Sonntag die Klangfülle der während des 30-jährigen Krieges entstandenen Vokalmusik.

Ein „Crossover von, mit und über Bach“ stand am Samstag auf dem Programm und offenbarte die Qualität einer an sich kaum überbietbaren, aber in verschiedenen Richtungen variationstauglichen Musik. Bachs Komposition inspiriert andere Tonsetzer nach wie vor und animiert sie zu stilistischer Ausdeutung in diversen Richtungen. Crossover bedeutet in diesem Fall geistige Durchdringung und Anregung zu neuen Ausdrucksformen. Dies verdeutlichte das Engagement des Jazz-Trios Kordes-Tetzlaff-Godejohann für die Ehinger Musiktage. Aber auch Kirchenmusikdirektor Volker Linz leistete seinen Beitrag mit einer eigenen Kantate im Stil Bachs und der Zusammenführung des auf historische Aufführungspraxis spezialisierten „collegium musicum stuttgart“ und der Jazzformation mit dem Kirchenchor von St. Blasius zu gegenseitiger Ergänzung. Dies begann gleich zu Beginn des Konzerts mit dem zu einem Medley ausgebauten Kantatenchoral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Mit Gabriel Knöbl an der Truhenorgel gab Volker Linz danach mit seinem Kantatensatz „Gelobet sei der Herr, der Gott Israels“ den Solisten Katarzyna Jaguiello, Agnes Schmauder, Christian Wilms und Don Lee Gelegenheit zur Entfaltung ihres Stimmpotentials.

„Salute to Bach“ lautet das Motto des Trios Olaf Kordes (Piano), Wolfgang Tetzlaff (Kontrabass) und Karl Godejohann (Schlagzeug) beim Eingehen auf Bachs Vielschichtigkeit. Transparent machten sie diese mit der akzentuierten Interpretation der Fuge in c-Moll aus dem 1. Band des Wohltemperierten Klaviers.

Als stilsicheren Hörgenus gab das Barockorchester die Ecksätze von Bachs drittem Brandenburgischen Konzert. In der Tradition Torellis und Albinonis hat das Konzert keinen ausgeführten langsamen Satz, sondern nur zwei gehaltene überleitende Akkorde einer phrygischen Kadenz; Diese übernahm das Jazztrio und ergänzte sie mit einer „Milonga für Herrn L.“ Damit dürfte Jacques Loussier gemeint sein, dessen Arrangement des fünften Brandenburgischen Konzerts Bachs Geist in jetzt auch bald schon 60-jähriger Verkleidung präsentierte und damit begeisterten Applaus auslöste. In der finalen Bachkantate „Wachet! betet! betet! wachet!“ (BWV 70) waren die Gesangssolisten die Stars, allen voran Don Lees starker Bass in dem von einer Barocktrompete begleiteten Recitativo und der Aria „Seligster Erquickungstag“.

Im Rahmen einer von Prälat Franz Glaser geleiteten Abendmesse fand am Sonntag in der voll besetzten Konviktskirche die Darbietung von Teil eins und drei der Musikalischen Exequien SWV 279–281 (op. 7) von Heinrich Schütz durch den Chor von St. Michael und ein Streicherensemble des Johann-Vanotti-Gymnasiums statt. Als Solisten wirkten mit Sarah Pflug und Jutta Seidel (Sopran), Jennifer Bachmann (Alt, Jürgen Joos (Tenor) sowie Alexander Lock und Michael Locher (Bass). Die Gesamtleitung oblag Wolfgang Gentner. Die 1636 mitten im 30-jährigen Krieg zur Beisetzung von Fürst Heinrich Reuß in Gera komponierte Evangelienmotette „vor und nach der Leichpredigt gehalten“ bestach durch die von Schütz in Venedig studierte Klangpracht der vokalen Mehrstimmigkeit in motettischer Satzweise bei zurückhaltendem Generalbass.