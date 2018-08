B1: Spitzenspiel in Allmendingen

Gleich am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga B1 treffen am Sonntag, 19. August, in Allmendingen zwei Spitzenmannschaften aufeinander: Der TSV empfängt die SG Ersingen. Dem Tabellendritten und dem Vierten der vergangenen Saison wird in der neuen Runde einiges zugetraut. In der B2 startet der Kreisliga-A-Absteiger SF Bussen mit einem Heimspiel gegen die um die neue Spielgemeinschaft Oggelshausen/Kanzach/Bad Buchau II.

Kreisliga B1

SG Altheim II – SG Dettingen (Sonntag, 13.15 Uhr). - In diesem Spiel ist die SG Dettingen, die in dieser Saison noch eine Mannschaft stellt, wohl klarer Favorit.

SC Lauterach – SSV Ehingen-Süd II (Sonntag, 15 Uhr). - Am ersten Spieltag kommt es zu einem interessanten Vergleich. Beide Mannschaften haben einen neuen Trainer.

KSC Ehingen – SV Herbertshofen (Sonntag, 15 Uhr). - In diesem Spiel gibt man den Gästen die größeren Chancen.

TSV Allmendingen – SG Ersingen (Sonntag, 15 Uhr). - In der zurückliegenden Saison hat der TSV Allmendingen das Heimspiel verloren. Das Team von Harald Brobeil hat eine Revanche vor.

SV Niederhofen – FC Schmiechtal (Sonntag, 15 Uhr). - Die Mannschaft von Trainer Markus Goll wird auf dem Hochsträß gleich auf eine harte Probe gestellt.

Kreisliga B2

SF Bussen – SGM Oggelshausen/Kanzach/Buchau II (Sonntag, 15 Uhr). - Die SF Bussen haben am ersten Spieltag einen bisher unbekannten Gegner. Drei Mannschaften am Federsee fusionierten und sind schwer einzuschätzen. Wichtig für die SFB wäre, mit einem Heimsieg zu beginnen.

Weitere Spiele: SV Uttenweiler II – SV Unlingen, SG Altheim/Andelfingen II – SpVgg Pflummern/Friedingen. Drei Spiele wurden verlegt.