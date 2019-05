B1: Ersingen vor der letzten großen Hürde

Betrachtet man das Restprogramm des Tabellenführers SG Ersingen in der Fußball-Kreisliga B1, so dürfte das Spiel in Dettingen die letzte große Hürde darstellen. Nach Dettingen bekommt es der Spitzenreiter noch mit Schlusslicht Altheim II und dem Tabellenvorletzten KSC Ehingen zu tun. Alle ausstehenden Partien des drittletzten Spieltages am Sonntag, 26. Mai, beginnen um 15 Uhr.

SG Dettingen – SG Ersingen (Vorrunde 2:2). - Das Ergebnis aus der Vorrunde beweist, dass die SG Dettingen gegen Spitzenmannschaften meist zur Bestform aufläuft. Das wird am Sonntag kaum anders sein. Gewinnen jedoch die Gäste, so ist ihnen die Meisterschaft wohl kaum mehr zu nehmen.

TSV Allmendingen – SC Lauterach (Vorrunde 3:1). - Der Gastgeber ist bestrebt, wenigstens den Relegationsplatz ins Ziel zu retten. Allerdings sind die Gäste mit ihrem Trainer Mario Gegic sehr ehrgeizig und zeigten sich in der Rückrunde sehr spielstark.

SSV Ehingen-Süd II – SV Herbertshofen (Vorrunde 2:4). - Der Gastgeber will nicht nur seine theoretische Chance auf den Relegationsplatz zwei wahren, sondern sich auch für die Niederlage in der Vorrunde revanchieren. Doch Herbertshofen hat großen Ehrgeiz.

TSG Ehingen II – SG Altheim II (Vorrunde 1:0). - Im Spiel der beiden Bezirksliga-Reserven ist das Team von TSG-Trainer Mohsen Younis leichter Favorit.

KSC Ehingen – FC Schmiechtal (Vorrunde 0:1). - Mit sieben Punkten Rückstand hat der FC Schmiechtal nur noch eine theoretische Chance auf den Relegationsplatz. Er ist jedoch als Gast des KSC Favorit.

Bereits am Donnerstag trafen der SV Granheim und der SV Niederhofen aufeinander; Granheim gewann mit 4:2.