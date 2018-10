B-Junioren wollen nachlegen

„Jetzt noch ein Sieg gegen Friedrichshafen, dann wäre es ganz gut“, sagt B-Junioren-Trainer Mathias Zok. Auch die C-Junioren haben Heimrecht.

A-Junioren Verbandsstaffel: VfB Friedrichshafen – TSG Ehingen (Sonntag, 11 Uhr). – Die Ehinger A-Junioren haben am vergangenen Wochenende einen möglichen ersten Sieg verschenkt. Jetzt will die Mannschaft von Trainer Haris Slatina in Friedrichshafen aufs Neue ihr Glück versuchen.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – VfB Friedrichshafen (Samstag, 12.30 Uhr). – Die Ehinger befinden sich in einem Aufwind. Bisher hat sich Dominik Martin als Torjäger erwiesen und er will auch treffen. Nach drei Siegen in Folge würde ein weiterer Erfolg die Ehinger vollends ins Mittelfeld der Tabelle führen.

C-Junioren Landesstaffel 4: TSG Ehingen – FV Ravensburg II (Samstag, 15 Uhr). – Hier stehen sich zwei punktgleiche Teams gegenüber. Für die Ehinger spricht heute der Heimvorteil, doch wird der TSG C-Jugend sicher nichts geschenkt.