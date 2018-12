B-Junioren schließen Vorrunde ab

Bei den Hallenfußball-Bezirksmeisterschaften der Jugend stehen am Wochenende 15./16. Dezember die letzten Begegnungen vor der Weihnachtspause an. Die B-Junioren schließen ihre Vorrunde ab, die C-Junioren ihre erste Zwischenrunde. Die D- und E-Junioren beenden die zweite Zwischenrunde und ermitteln somit die noch fehlenden Endrundenteilnehmer.

Bei den B-Junioren wurde am zurückliegenden Wochenende in Gammertingen die ersten beiden Vorrundengruppen ausgespielt, nun folgen jeweils in Herbertingen am Samstag, 15. Dezember, die Gruppen C und D und am Sonntag, 16. Dezember, die Gruppen E und F. Um den Einzug in die Zwischenrunde kämpfen am Samstag unter anderen zwei Mannschaften der SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker, die SGM Griesingen/Sulmetingen, die SGM Uttenweiler/Bussen/Unlingen und die SGM Oggelshausen/Seekirch/Attenweiler, am Sonntag sind die TSG Ehingen mit zwei Teams sowie die SG Ersingen/Donaurieden/Rißtissen und die SGM Kirchen/Marchtal/Lauterach dabei. In den Sechsergruppen erreichen die jeweils drei Besten die Zwischenrunde.

Die C-Junioren sind in der ersten Zwischenrunde und vier von sechs Gruppen wurden bereits ausgetragen. Mit den Gruppen E und F wird am Sonntag, 16. Dezember, diese Runde in Riedlingen abgeschlossen. Von den jeweils fünf Mannschaften jeder Gruppe ziehen die besten drei in die zweite Zwischenrunde ein. Aus dem Raum Ehingen ist am Sonntag die TSG Ehingen mit zwei Teams am Start.

Der Abschluss der zweiten Zwischenrunde steht bei den D-Junioren auf dem Programm. In den Gruppen C und D spielen am Sonntag, 16. Dezember, in Herbertingen unter anderen die TSG Ehingen II und die SGM FV Schelklingen. Jeweils fünf Teams umfassen die beiden Gruppen, die Erst- und Zweitplatzierten qualifizieren sich für die Endrunde am 20. Januar in Altshausen.

Wie bei der D-Jugend geht es auch bei den E-Junioren um den Einzug in die Endrunde, die in dieser Altersklasse am 19. Januar in Herbertingen ausgetragen wird. Am Sonntag, 16. Dezember, in Riedlingen versuchen unter anderem die TSG Ehingen I, die SGM Ringingen-Pappelau und der SV Oberdischingen, sich einen Platz im Finalturnier zu ergattern.