B-Junioren der TSG ohne Sorgen

Nach der Niederlage des FC Wangen am vergangenen Wochenende steht fest, dass die Fußball-B-Junioren der TSG Ehingen auch in der kommenden Saison in der Verbandsstaffel spielen werden. Doch die Ehinger A-Junioren müssen in die Bezirksstaffel zurück. Am Wochenende empfängt die Ehinger A-Jugend die TSG Tübingen, die B-Junioren sind in Wangen zu Gst.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – TSG Tübingen (Sonntag, 11 Uhr, Vorrunde 1:4). - Die TSG A-Junioren haben keine Chancen mehr auf den Klassenerhalt. Doch wollen sie sich sicher mit einem guten Ergebnis im letzten Heimspiel verabschieden.

B-Junioren Verbandsstaffel: FC Wangen – TSG Ehingen (Sonntag, 11 Uhr, Vorrunde 1:2). - Dieses Spiel hätte zu einer Art Vorentscheidung um den Klassenerhalt werden können. Doch inzwischen können die Gäste nicht mehr in Gefahr kommen und der FC Wangen muss in die Bezirksstaffel zurück. Das Team von Mathias Zok hat dennoch einen Sieg im Visier.