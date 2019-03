B-Junioren der TSG Ehingen gewinnen – Niederlagen für A- und C-Junioren

Die Fußball-B-Junioren der TSG Ehingen haben in der Verbandsstaffel erneut gewonnen. Gegen den Tabellennachbarn SSV Ulm 1846 II setzte sich die TSG mit 3:2 durch. Für die A-Junioren und C-Junioren der TSG gab es in ihren Spielen auf Verbandsebene jedoch deutliche Niederlagen.

A-Junioren Verbandsstaffel: TSG Balingen – TSG Ehingen 4:1 (4:0). - Durch ein Eigentor gerieten die Gäste schon in der ersten Minute in Rückstand. Abwehrfehler und ein Elfmeter brachten die TSG-Junioren schon zur Halbzeit mit 0:4 in Rückstand. Im zweiten Durchgang hatten die Gäste einige gute Torchancen, doch nur Luca Ulmer traf in der 60. Minute einmal.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSG Ehingen – SSV Ulm 46 II 3:2 (1:1). - Dominik Martin erzielte in der 20. Minute zwar das 1:0 für die Ehinger, doch zwei Tore von Dikman Batahan drehten das Ergebnis. Erneut Dominik Martin traf in der 54. Minute zum 2.2. Durch einen Treffer in der 72. Minute sicherten sich die TSG-Junioren den Sieg. Mit nun 22 Punkten haben sie ihre Gäste in der Tabelle überholt.

C-Junioren Landesstaffel 4: VfB Friedrichshafen – TSG Ehingen 5:1 (2:1). - Trainer Stefan Scherb musste am Samstag vier Spieler von der C2 einsetzen. Doch in der ersten Halbzeit spielten die Gäste auf Augenhöhe und glichen zunächst zum 1:1 aus. Innerhalb von zehn Minuten machten die Häfler aus einem 2:1 nach der Pause ein 5:1. Am Donnerstag spielen die TSG-C-Junioren im Bezirkspokal gegen Ehingen-Süd.