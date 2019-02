B-Junioren der TSG belegen Platz sieben

Die B-Junioren der TSG Ehingen haben in der Endrunde der württembergischen Hallenfußballmeisterschaft Platz sieben belegt. Die D-Jugend der TSG schied in der Verbandszwischenrunde ebenso aus wie die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen bei den C-Junioren.

B-Junioren: In dieser Altersklasse gab es keine Zwischenrunde, die besten acht Teams aus verschiedenen Vorrundengruppen waren somit direkt in die Endrunde eingezogen. Beim Finalturnier in Ehningen (Bezirk Böblingen/Calw) startete die TSG in ihrer Gruppe mit einem 0:0-Unentschieden gegen die SGM Obersontheim, verlor dann aber die weiteren Spiele gegen den VfL Herrenberg (0:1) und den VfL Nagold (1:3) und musste sich mit Rang vier zufrieden geben. Im Spiel um Platz sieben gab es denn einen Erfolg, 3:2 setzten sich die Ehinger gegen die SGM Löwenstein Sulmtal 3:2 durch. Württembergischer Hallenmeister wurde die TSG Hofherrnweiler/Unterrombach, die sich im Endspiel mit 6:2 gegen den TSV Frommern durchsetzte.

C-Junioren: In vier Zwischenrundengruppen ging es um den Einzug in die Endrunde. Nur die besten zwei jeder Gruppe kamen weiter. Die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker/Griesingen belegte in ihrer Gruppe in Pfullingen (Bezirk Alb) den sechsten und letzten Platz und schied aus. Ein Sieg gelang der SGM in den fünf Spielen – mit dem 3:2 gegen den SSV Reutlingen 05 sorgte die Mannschaft dafür, dass die Verbandshallenmeisterschaft auch für die Reutlinger in der Zwischenrunde endete. In den weiteren Begegnung gegen Gastgeber VfL Pfullingen (0:1), den SV Zimmern (1:2), die TSG Tübingen (0:2) und den TSV Frommern (0:1) hielt die SGM gut mit, zog aber jeweils den Kürzeren. Weiter kamen in dieser Gruppe Zimmern und Tübingen.

D-Junioren: Die TSG Ehingen hatte vor ihrem letzten Spiel der Zwischenrundengruppe in Dotternhausen noch die Chance auf das Erreichen der Endrunde. Doch die Partie gegen die TSG Tübingen ging mit 0:2 verloren, Ehingen war raus und Tübingen Gruppensieger. Zuvor hatten die Ehinger nur einmal den Kürzeren gezogen – gegen den VfL Pfullingen (0:2), der neben Tübingen weiterkam. Gegen den SV Zimmern (0:0), den SV Baiersbronn (0:0) und die TSG Balingen (1:0) punktete die TSG Ehingen.

