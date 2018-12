B-Junioren beenden die Vorrunde

Bei den Hallenbezirksmeisterschaften der Jugend im Fußballbezirk Donau haben die B-Junioren am letzten Turnierwochenende vor der Weihnachtspause die Vorrunde abgeschlossen. Die C-Junioren beendeten ihre erste Zwischenrunde, während die D- und E-Junioren bereits Endrundenteilnehmer ermittelten.

B-Junioren: Zwei Vorrundengruppen waren bereits eine Woche zuvor ausgespielt worden, in den vier weiteren Gruppen ging es nun in Herbertingen um die Qualifikation für die Zwischenrunde. Die besten drei Teams jeder Gruppe kamen weiter. Die TSG Ehingen war mit zwei Mannschaften vertreten: Die „Erste“ belegte in ihrer Gruppe vor der SGM Braunenweiler II und dem FV Bad Schussenried den ersten Platz, die „Zweite“ kam in ihrer Gruppe auf den zweiten Rang, hinter dem Gruppensieger SGM Ertingen und vor der drittplatzierten SGM Bolstern. Souveräner Sieger ihrer Vorrundengruppe wurde die SGM Ehingen-Süd/Dettingen/Rottenacker I, die den FV Bad Saulgau II und die SGM Betzenweiler auf die weiteren Plätze verwies. In der vierten am vergangenen Wochenende in Herbertingen ausgespielten Gruppe belegte der FV Bad Saulgau I, die SGM Bolstern III und die SGM Uttenweiler die ersten drei Plätze. Weiter geht es bei den B-Junioren mit der Zwischenrunde wiederum in Herbertingen am 12. Januar und am 20. Januar.

C-Junioren: Zum Abschluss der ersten Zwischenrunde wurden in Riedlingen die Gruppen E und F ausgetragen. Die TSG Ehingen setzte sich in der einen Gruppe mit vier Siegen in vier Spielen souverän vor der SGM Oggelshausen und dem FV Bad Schussenried durch, in der anderen sammelte die SGM Dürmentingen die meisten Punkte vor der SGM Riedlingen I und der SGM Altshausen. Damit stehen alle Teilnehmer der zweiten Zwischenrunde fest, die am 12. und 13. Januar in Herbertingen ausgetragen wird.

D-Junioren: In dieser Altersklasse ging es in Herbertingen in den Gruppen C und D der zweiten Zwischenrunde um vier Teilnehmer für die Endrunde. Die TSG Ehingen II startete in der spannenden Gruppe C mit zwei Unentschieden und sicherte sich dann mit Siegen gegen den FV Bad Schussenried II (2:0) und die SGM Ebersbach (3:0) den Turniersieg und den Endrunden-Startplatz. Zweiter wurde, mit einem Punkt Rückstand, die SGM Hohentengen. Auch in der Gruppe D waren die ersten beiden Plätze bis zum Schluss umstritten, Gruppensieger wurde der FV Altheim vor dem FV Bad Schussenried I. Die SGM FV Schelklingen hatte vor dem letzten Spiel gegen Altheim noch Chancen aufs Erreichen der Endrunde, verlor aber 0:4 und musste sich mit Rang vier zufrieden geben. In der Endrunde am 20. Januar in Altshausen geht es nun um den Titel.

E-Junioren: Auch die E-Junioren komplettierten am vergangenen Wochenende in Riedlingen ihr Teilnehmerfeld für die Endrunde. In der Gruppe C kam die TSG Ehingen I mit drei Siegen und einem Unentschieden auf den ersten Platz, einen Punkt dahinter auf Rang zwei beendete der FV Neufra I die Gruppenspiele. Die SGM Ringingen-Pappelau holte nur in ihrem ersten Gruppenspiel gegen die SGM Altshausen einen Punkt und belegte den vierten Platz. Sieger der Gruppe D wurde die SGM Bad Buchau I mit vier Siegen aus vier Spielen vor dem TSV Sigmaringendorf I. Mit fünf Punkten Rückstand auf den zweiten Platz wurde der SV Oberdischingen I Dritter. Die Endrunde wird am 19. Januar in Herbertingen ausgetragen.