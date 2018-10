Mit rund 120 Akteuren hat sich die Ehinger Bürgerwache am vergangenen Wochenende zum Cannstatter Volksfest nach Stuttgart aufgemacht. Dort führten die Ehinger als Ehrenformation den Großen Zapfenstreich auf. Kommandant Josef Stocker führte dabei erstmals selbst das Kommando. Die Zuschauer zeigten sich begeistert und spendeten den Ehinger Stadtsoldaten großen Applaus.

Bereits am frühen Nachmittag startete dieser besondere Besuch auf dem Wasen für die Ehinger. Nach dem Waffenempfang am Museum starteten die Soldatenzüge zusammen mit Spielmannszug und Stadtkapelle in Bussen Richtung Stuttgart. Ihr Weg führte sie zuerst zum Kursaal, wo sie in der Landeshauptstadt vom Veranstalter willkommen geheißen wurden und sie eine Verpflegungspause einlegten. Frisch gestärkt ging es dann zur Stellprobe in den Kurpark.

Mit dem Großen Zapfenstreich erinnert der veranstaltende Volksfestverein an die Abschlusskonzerte der Militärkapellen, die am letzten Volksfesttag im 19. Jahrhundert im oder vor dem Kursaal stattfanden. Historischen Garden und Wehren aus ganz Württemberg und Baden gesellten sich im Laufe des Tages zu den Ehingern. So begleitete beispielsweise die Bürgergarde Neuhausen die Abordnungen aus Württemberg musikalisch beim Aufmarsch, während die badischen Wehren von der Bürgermiliz Peterstal angeführt wurden. Auch berittene Garden, wie die Stadtgarde zu Pferd aus Stuttgart selbst, bereicherte den festlichen Akt. Ehingens Kommandant Josef Stocker führte in Bad Cannstatt erstmals selbst das Kommando über die Ehrenformation. Vor heimischer Kulisse, auf dem Ehinger Marktplatz, ist er nämlich beim Großen Zapfenstreich stets für die Betreuung der Ehrengäste und die Verleihung von Auszeichnungen für verdiente Kameraden zuständig. Seine Kommando-Premiere gelang ihm hervorragend und sowohl er als auch die übrigen Akteure erhielten von den Zuschauern viel Applaus für ihre Darbietung. Zusammen mit dem Feuerwerk, welches pünktlich um 21.30 Uhr die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen des Cannstatter Volksfestes beendete, war es ein gelungener Abschluss für den Tag und die Ehinger Bürgerwache. Insgesamt haben an den 17 Festtagen auf dem Cannstatter Wasen vier Millionen Menschen gefeiert.