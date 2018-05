Bürgerwache erwartet besondere Gäste zum Zapfenstreich

Bei der Historischen Bürgerwache Ehingen stehen besondere Tage an. Nicht nur, dass am Mittwochabend, am Vorabend von Fronleichnam, der traditionelle Zapfenstreich auf dem Ehinger Marktplatz ab 21.15 Uhr stattfinden wird.

„In diesem Jahr bekommen wir Besuch von der Bürgergarde Salzburg, die mit 25 Aktiven beim Zapfenstreich dabei sein wird“, sagt Josef Stocker, Kommandant der Ehinger Bürgerwache. Schon länger seien die Ehinger auf der Suche nach einem Partner im Ausland gewesen, der Kontakt nach Salzburg sei über den Ehinger Siegfried Berger, der in Salzburg lebt, zustandegekommen. „Salzburg ist nicht weit weg, die Kameraden sprechen Deutsch. Ich hoffe, aus dem Treffen entwickelt sich eine Freundschaft“, sagt Stocker. Die Gäste aus Österreich werden nicht nur am Zapfenstreich teilnehmen, sondern auch an der Fronleichnamsprozession. Unbestritten, so Stocker, ist der Große Zapfenstreich der Höhepunkt im Jahreskalender der Bürgerwache. „Mein Gänsehautmoment ist, wenn um 21.15 Uhr angespielt wird und der Einmarsch auf dem Marktplatz stattfindet. Gänsehaut habe ich auch, wenn ich mit Oberbürgermeister Alexander Baumann die Front abschreiten darf und verdiente Kameraden ehren kann“, sagt Stocker. Mit dabei beim Zapfenstreich wird auch der Ehrenzug des Kommandos Operative Führung Eingreifkräfte aus Ulm sein. Ehrengäste werden unter anderem Generalmajor Klaus Habersetzer und Major Janson von der Königlich-Schwedischen Leibgarde sein. An Fronleichnam trifft sich die Bürgerwache um 9 Uhr zum Waffenempfang, Abmarsch zum Ehinger Marktplatz ist dann um 9.30 Uhr zur Auftstellung für die Prozession.