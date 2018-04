Bürger putzen Ehingen blitzblank

Zahlreiche fleißige freiwillige Helfer haben sich am vergangenen Samstagmorgen in Ehingen beim Bauhof eingefunden – es stand mal wieder die Stadtputzete an. Organisiert und geleitet wurde sie von einer internen Arbeitsgruppe der lokalen Agenda, Angelika Gaschler, Michael Heim für den Naturschutz, Walter Kreutle für den Bauhof und Rolf Koch vom Stadtmarketing.

Am Bauhof eingetroffen, wurden die zahlreichen Helfer in verschiedene Gruppen für die einzelnen „Putzquartiere“ eingeteilt, mit Utensilien wie Handschuhe, Müllsäcke und Greifzangen ausgestattet und dann ging es auch schon los.

Auf ihrer Suche nach Müll und weggeworfenen Gegenständen schossen die Gruppen Bilder von den kuriosesten und witzigsten Funden und nahmen so an einem Fotowettbewerb teil. Unter den vielen Helfern befanden sich jedoch nicht nur viele einzelne Personen und Familien, sondern auch Vereine wie der Musikverein, der Reitverein, die Pfadfinder oder die Feuerwehr aus Ehingen.

Jennifer Proppe, Jugendwart des Reitvereins Ehingen, und ihre beiden Töchter Vivian und Lucy waren an diesem Samstagmorgen auch mit von der Partie. „Bei unseren vielen Ausritten fiel uns immer öfter auf, wieviel Müll Leute einfach in der Natur hinterlassen. Mit unserer Jugend möchten wir was dagegen tun und finden die Stadtputzete deswegen so sinnvoll“, erklärt Jennifer Proppe. Mit 15 weiteren Kindern trafen sie sich anschließend an der Reithalle in Ehingen und begannen dort ihre Putzete. Im Anschluss an die Sammelaktion fanden sich die freiwilligen Helfer zu einem wohlverdienten gemeinsamen Vesper im Bauhof ein. Nun ist die Stadt Ehingen dank den vielen freiwilligen Helfern wieder blitzblank sauber.