Bürger feiern gemeinsam am Wenzelstein

Ein Bürgerfest am Wenzelstein haben Bewohner von Ehingens nordwestlichem Stadtbereich am Freitagnachmittag gefeiert. Die Veranstaltung auf dem Gelände des Evangelischen Gemeindezentrums an der Adlerstraße bildete den Abschluss der Projektförderung „Frischer Wind am Wenzelstein“.

Ursula von Helldorff, Moderatorin im Arbeitskreis Soziales der Lokalen Agenda 21 Ehingen, Benjamin Henn, Quartiermanager der Caritas am Wenzelstein, und Manuela Puseljic, Leiterin des Projekts „Wir machen mit am Wenzelstein“ für Kinder, Jugendliche und Familie, haben das Fest organisiert. Es war ein ungezwungenes Nachbarschaftstreffen.

„Reden wir miteinander", lautete das Motto einer mehrmonatigen Ermittlung der Bedürfnisse der Bevölkerung des Wenzelsteingebiets. Aus Umfragen ergab sich ein Gesamtbild dessen, was die Menschen am Wenzelstein beschäftigt. Die Quartiersentwicklung am Wenzelstein wird gefördert im Rahmen der Landesstrategie „Quartier 2020" und des Programms „Nachbarschaftsgespräche". 28 800 Euro hatte die Landesregierung dafür bewilligt.

Als Erfolg werten die Veranstalter des Festes das Entstehen eines die Bedürfnisse der Bevölkerung aufnehmenden Netzwerks der Institutionen am Wenzelstein und die Schaffung eines Quartiermanagers. Der Caritas geht es dabei um die systematische Entwicklung von Stadtteilen. Die Lebenslagen und Quartiere benachteiligter und ausgegrenzter Gruppen sollen dadurch verbessert werden. Die Beteiligung der Bürger wird von Fachkräften in Quartiersbüros, Stadtteilmoderatoren und von Gebietsbeauftragten angeregt und begleitet. Im Zusammenspiel staatlicher, zivilgesellschaftlicher und privater Akteure werden unterschiedliche Bereiche wie Wohnen, Gesundheit, Verkehr, Umwelt, Freizeit diskutiert und nach Bedarf und Möglichkeit weiterentwickelt.

Das Stichwort „Nachbarschaft“ thematisierten die Organisatoren im Gemeindesaal bei einer Sitzrunde zum Auftakt des kleinen Festes und fixierten an einer Pinnwand die Stichworte Foto-Fragen, Wurst und Wecken, Wenzelsteinquiz, Grünfinder, Kinderstiftung, Kinderschminken, Snacks, Spielmobil und Getränke. Finanziert wurde die Veranstaltung mit Spenden der Besucher. Mit dabei waren die Bewohner des Marianna-Bloching-Hauses.