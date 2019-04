Comedian Bülent Ceylan war am vergangenen Samstag auf einer privaten Veranstaltung in Laupheim zu Besuch. Kurz vor seinem Auftritt hat ihn Marisa Dos Santos interviewt. Sie stammt aus Ulm und ist das Gesicht der Kosmetik-Marke „Rituals“. Entdeckt wurde sie als Model und Moderatorin von Senay Blank, Inhaberin der Agentur Blank mit Sitz in Rißtissen. „Marisa ist toll“, sagt Senay Blank. „Ich bin stolz auf unser Ulmer Mädel!“. Von Bülent Ceylan erfuhr das Model unter anderem, wie dessen Bühnen-Figuren entstehen.

Am Freitag warst Du noch an der Seite von Kayar Yanar bei „genial daneben“ zu sehen, am Samstag sitzt du im beschaulichen Laupheim. Wie geht es dir Bülent?

Gut soweit, jetzt geht’s mir sowieso gut! (lacht)

Schön, das ist doch die Hauptsache. Gerade bist du mit deinem Programm „Lassmalache“ unterwegs, gibt es noch Tickets?

Ja, es gibt jetzt für die letzten Termine im Mai noch Tickets, für „Lassmalache“, wir haben noch circa zehn Termine im Mai.

Für all die, die keine Tickets mehr bekommen oder gar nicht genug bekommen können, gibt es noch die „Intensiv Tour“ im Herbst. Ist es ein Best-of-Medley deiner bisherigen Shows?

Ja, ein Best-of-Medley in kleinen Hallen, also sehr intensiv, sehr nah dran.

Das heißt, du wirst dementsprechend vor einem kleinerem Publikum auftreten ?

Genau, wir wollten das mal ausprobieren. Weil wir gesagt haben, die Zuschauer wollen Platzkarten! Und im neuen Programm machen wir das, weil es so gut läuft, dieses „intensiv“. Die Leute rennen uns die Bude ein, insgesamt sind es 40 Termine und, sagen wir mal, die Hälfte ist bereits fast ausverkauft! Man wird ja dann doch älter und die Leute wollen dann auch nicht mehr so lange stehen. Sie wollen schon noch Rock ´n´ Roll aber sie wollen Rock ´n´ Roll mit Platzkarten! Es ist ja auch ein Stressfaktor, wenn du keine Platzkarten hast. Dann musst du schon mehrere Stunden davor warten, damit du gute Plätze ergatterst.

Wie weit geht das Ganze denn zurück, wenn du sagst die „Intensiv Tour“ ist ein Best-of-Medley deiner bisherigen Shows?

Die letzten zwanzig Jahre. Also du kannst natürlich nicht alles bringen, sonst wird das Programm ja zu lang, aber es gibt gewisse Einzel-Gags und Figuren.

Da sprichst du gerade was an, was mich sehr interessiert.Wie genau kann man sich denn den Entstehungsprozess deiner Bühnen-Figuren vorstellen?

Also ich guck mir die Leute an, beobachte sie viel und natürlich habe ich auch ein gutes Team. Menschen, die mit mir zusammenarbeiten und brainstormen. Als Kind habe ich schon immer gerne beobachtet, Menschen nachgemacht und imitiert. Damals im Radio habe ich zum Beispiel Helmut Kohl imitiert und jeder dachte, es wäre ein Deutscher, der ihn imitiert, dabei war es so ein „halbgetürkter“ wie ich. Das war total krass über das Radio und das war damals auch total in aber ich hab gewusst, es gibt immer bessere, die noch besser imitieren. Und da wollte ich mir auch eigene Charaktere schaffen, Charaktere die länger halten.

In den Startlöchern steht bereits dein neues Programm „Luschtobjekt“. Erzähl uns doch ein bisschen was darüber.

Also erst einmal warum „Luschtobjekt“: „Lassmalache“ ist ja so mit diesen Zähnen auf dem Plakat und die Fans, die weiblichen Fans haben sich beschwert: „Das sieht so hässlich aus mit diesen großen Zähnen!“ Dann hab ich mir gedacht: „Jetzt passt mal auf, jetzt kriegt ihr auf die zwölf !“ Und dann hab ich mir gedacht, jetzt muss ich mal ein Plakat machen, was so richtig Calvin Klein und modelmäßig ist. Ich habe trainiert und sieben Kilo abgenommen, nur für das Plakat! Natürlich war es dann ein sehr seriöses Foto, auch wenn es ein bisschen sexy ist aber jetzt musst du natürlich sprechen als Komiker und da habe ich mir gedacht „Luschtobjekt“ in rosa oben drauf bricht das Ganze. Das hat dann auch wirklich eingeschlagen! Jeder hat ja auch sein „Luschtobjekt“, für Kinder sind es vielleicht die Superhelden oder ein Eis.

Also ist der Titel nicht unbedingt sexuell geprägt ?

Es ist nicht nur sexuell, das Plakat ist natürlich ein bisschen sexuell gemacht aber ich hab ja auch Kinder im Publikum und da kannst du ja jetzt kein Striptease-Programm machen.

Hat man da manchmal gewisse Hemmungen und denkt darüber nach, welche Gags man aufgrund des Alters des Publikums machen kann oder eben auch nicht machen kann ?

Ja, ich habe ja ein Publikum von jung bis alt. Die Älteste war glaube ich 93 Jahre alt. Das ist für mich auch eine Ehre, wenn man mit über 90 noch sagt, ich gehe auf so eine Veranstaltung. Ist ja auch Stress und sehr anstrengend. Ich versuche die Gags, wenn sie auch mal unter der Gürtellinie sind, immer noch versteckt zu machen.

Es muss sehr schön sein, wenn man mit seinem Humor so viele verschiedene Altersgruppen anspricht.

Das ist eine Ehre und auch eine Riesen Freude, dass es so ist.

Zu guter Letzt, kann man die Tickets für „Luschtobjekt“ bereits ergattern ?

Die Tickets kann man jetzt schon kaufen. Januar 2020 geht es los!