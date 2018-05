Böckheler erkämpft dritten Platz

Die Judoka Viviana Böckheler vom Ehinger Sportclub hat bei den württembergischen Meisterschaften der Fauen und Männer U18 in Esslingen den dritten Platz belegt. Der Meisterschaftskampf fand in der KSV-Sport-Arena statt. Am Wettkampf nahmen etwa 40 Frauen und 50 Männer teil. Böckheler entschied in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm zwei ihrer vier Kämpfe für sich. Die Ehinger Kämpferin erreichte somit unter sieben Judoka den dritten Platz und musste sich nur der Erst- und Zweitplatzierten geschlagen geben. Durch die Platzierung ist Böckhler für die süddeutschen Einzelmeisterschaften in Heilbronn qualifiziert.