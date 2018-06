Autos stoßen auf der B492 zusammen

Auf der falschen Fahrbahnseite ist eine 19-Jährige am Montag bei Ehingen gefahren, das berichtet das Polizeipräsidium Ulm. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein Smart von Ehingen in Richtung Allmendingen. Vor der 19-Jährigen war ein Skoda unterwegs. Die Autos fuhren in einer Kolonne. Der Skoda-Fahrer bremste und wich nach rechts aus, weil das Fahrzeug vor ihm gestoppt hatte. Die Smartfahrerin sah die Bremslichter. Um einen Zusammenstoß mit dem Skoda zu vermeiden, wich die Fahrerin nach links aus. Sie prallte gegen einen Ford, der ihr entgegenkam.

Dessen 45-jährige Fahrerin sowie die Unfallverursacherin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frauen in ein Krankenhaus. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. An ihnen entstand Totalschaden. Abschlepper bargen sie. Die Beamten vom Polizeirevier Ehingen (Telefonnummer 07391/5880) haben den Unfall aufgenommen und ermitteln nun den Hergang. Sie wollen unter anderem herausfinden, warum die Fahrzeugkolonne in Richtung Ehingen bremsen musste.