Autor Max Goldt liest im Franziskanerkloster

Der Autor und Kabarettist Max Goldt gastiert am Mittwoch, 18. Januar, um 19 Uhr im Franziskanerkloster und vereint in seinen provokanten, urkomischen Lesungen viele Talente in einer Person.

Max Goldt, geboren 1958 in Göttingen, lebt in Berlin. Er bildete zusammen mit Gerd Pasemann das Musikduo „Foyer des Arts“ und mit Stephan Katz das Comic-Duo „Katz & Goldt“. 1997 wurde ihm der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor verliehen, 1999 der Richard-Schönfeld-Preis für literarische Satire, 2008 der Kleist-Preis und der Hugo-Ball-Preis und 2016 der Göttinger Elch.

Anmeldung: Volkshochschule der Stadt Ehingen telefonisch unter 07391/503503 oder online unter www.vhs-ehingen.de.