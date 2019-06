Autohaus Ehingen und TÜV Süd feiern

Die Erweiterung ihrer Serviceräume haben die Firma Autohaus Ehingen und das Dienstleistungsunternehmen TÜV Süd mit Sitz in München am Sonntag mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Zahlreiche Besucher fanden sich auf dem Firmengelände zu der von der kleinen Besetzung des Musikvereins Dächingen musikalisch umrahmten Veranstaltung ein.

„Ich begrüße Sie im Namen des Autohaus Ehingen zur offiziellen Eröffnung des neuen TÜV-Stützpunktes und unserer neuen Werkstatterweiterung“, wandte sich Geschäftsleistungsassistent Jürgen Denzel an das Publikum auf dem zu einem attraktiven Festplatz ausgestalteten Betriebshof des Ehinger Unternehmens. Technik für Elektromobilität und neue Assistenzsysteme hätten die Schaffung neuer Arbeitsplätze erfordert, begründete er die Notwendigkeit der Betriebserweiterung. Diese erfolgte im Einvernehmen mit dem TÜV Süd und führte zur Errichtung eines gemeinsamen Gebäudes.

Vermessen und korrigieren

In der oberen Etage überprüft der TÜV die Verkehrstauglichkeit von Fahrzeugen, in der unteren vermisst und korrigiert das Autohaus die Einstellung von Fahrzeugspur und LED-Scheinwerfern. Die Glückwünsche von Landrat Heiner Scheffold überbrachte Markus Häußler, Leiter des Fachienstes Verkehr und Mobilität im Landratsamt. Einen Fortschritt für Ehingen nannte Bürgermeister Sebastian Wolf die Investition in den Standort. Jetzt sei das Prüfzentrum auf dem neuesten Stand, sagte dessen Serviceleiter Alexander Bässler. Kurt Seitz, Regionalleiter der TÜV Süd Autoservice GmbH in München, würdigte die Leistungsfähigkeit der jetzt mit acht Personen besetzten Servicestelle. In seiner Begleitung war Dario di Pietro, Niederlassungsleiter des TÜV-Service in Ulm.

Das Autohaus war vertreten durch die Familien der Firmeninhaber Franz und Karl Denzel. Mit dabei war ihre Mutter Maria Denzel aus Dächingen. Dort hatten die Brüder 1981 zusammen mit ihrem bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommenen Bruder Herbert mit Karosserieinstandsetzung den Grundstein für den Erfolg gelegt. Das Dächinger Autohaus Denzel gehört ebenso zum Familienunternehmen wie das Autohaus Selig in Munderkingen.

Ein umfangreiches Programm bot dem Publikum am Sonntag Abwechslung. Kulinarische Spezialität war Ochse am Spieß. Auf dem Platz konnte auf Segways das Fahren im Stehen geübt werden. Kinder vergnügten sich im Dreiradparcours, Erwachsene im Rennsimulator. Hauptpreis eines Gewinnspiels war ein Fernsehgerät.