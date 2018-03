Autohäuser ächzen unter dem Diesel-Urteil

Nach dem Urteil zu Dieselfahrverboten für saubere Luft diskutieren Politik und Wirtschaft die möglichen Folgen. Nach Einschätzung des Kraftfahrzeuggewerbes müssen Eigentümer von älteren Dieselautos mit einem dauerhaften Wertverlust von bis zu 15 Prozent für ihr Fahrzeug rechnen. Ein Lied davon singen können nun auch die Ehinger Autohäuser, die mit dem Urteil natürlich zu kämpfen haben.

„Es ist einfach schade, dass die Autofahrer nun dafür bestraft werden, was manche Konzerne verbrochen haben“, sagt Peter Waibel, Geschäftsführer des Ehinger Mercedes-Benz Autohauses Vögtle&Waibel, der die Folgen der Diesel-Diskussion nicht erst seit dem Urteil spürt. „Gerade bei den Neuwagen gibt es kaum mehr Privatkunden, die einen Diesel bestellen. Viele Geschäftsleute oder Flotten setzen aber weiterhin auf den Diesel“, sagt Waibel.

Auch die Tatsache, dass seit einiger Zeit sogenannte SUVs (Sport Utility Vehicle), sprich Geländelimousinen, im Trend liegen, mache laut Waibel die Dieselproblematik nicht einfacher. „Bei den SUVs gibt es fast nur Diesel, weil hier ein Benziner einfach zu viel verbrauchen würde“, erklärt Peter Waibel. Auch bei den Nutzfahrzeugen, sprich Liefer- und Lastwagen, gebe es fast ausschließlich Diesel. Gerade mal zwei Sprinter und einen Vito habe das Mercedes-Benz Autohaus als Benziner in der Kundenkartei – der Rest der Fahrzeuge sind Diesel.

Von einer Entwertung der Diesel-Fahrzeuge spricht auch Konrad Aierstock vom Ford-Autohaus Braun&Maurer in Ehingen. „Wir Händler und unsere Kunden sind durch das Urteil verunsichert. Wir wollen und sollen Diesel von unseren Kunden in Zahlung nehmen, an den Wertverlust allein durch die Diskussion denkt niemand“, sagt Aierstock. Bis zu 20 Prozent weniger Wert als ohne die Diesel-Diskussion seien die Fahrzeuge mit der Norm Euro fünf oder niedriger. „Das betrifft natürlich auch die Leasing-Rückläufer“, sagt Aierstock. Seine Privatkunden würden sich kaum mehr für Diesel-Fahrzeuge interessieren. „Auch eingefleischte Fans, die jahrzehntelang aus Überzeugung einen Diesel gefahren haben, schwenken jetzt zum Benziner um“, sagt Aierstock, der bei der ganzen Geschichte auch eine Art Ironie des Schicksals sieht. „Vor rund zehn Jahren gab es die Abwrackprämie. Die Neuwagen, die damals als Diesel den Kunden verkauft wurden, sind genau die Fahrzeuge, die man nun nicht mehr haben möchte. So kann man Geld auch verbrennen“, ärgert sich Aierstock.

„Kunden sind total verunsichert“

Ebenfalls einen deutlichen Rückgang bei der Nachfrage nach Diesel-Autos spürt Franz Ehe vom Autohaus Ehingen. „Die Kunden sind natürlich total verunsichert. Manche stellen ihre Käufe sogar zurück“, erklärt Ehe, der stark davon ausgeht, dass die blaue Plakette bald durch die Politik eingeführt wird. „Wir haben bereits jetzt weniger gebrauchte Diesel-Autos auf dem Hof stehen, weil wir seit geraumer Zeit eine deutlich geringere Nachfrage spüren“, sagt Ehe, der aktuell von zwei Kundengesprächen berichten kann. „Ich war bei einer Firma, die hat mehrere Geschäftswagen bestellt. Da kamen nur Diesel in Frage. Ein Privatkunde, der sein Leben lang Diesel gefahren ist, hat nun einen Benziner bestellt“, so Ehe vom VW-Autohaus.

Bei der Zulassungsstelle des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis sprechen die Zahlen zumindest indirekt eine deutliche Sprache. Waren zum 31. Dezember 2015 noch 42 477 Diesel-PKW zugelassen, stieg die Zahl im Jahr 2016 auf 44 132 und im Jahr 2017 auf 45 102 an. Zum 28. Februar 2018 waren es 45 286 zugelassenen Diesel-PKW. Der Anstieg vom Jahr 2016 auf das Jahr 2017 war also weitaus geringer, als in den Vorjahren. Bei den Benzinern ist die Sache deutlicher. Im Jahr 2015 waren 74 420 Benziner zugelassen, 2016 waren es 75 474, im Jahr 2017 waren es 77 173 und zum 28. Februar 2018 sind 77 628 Benziner im Alb-Donau-Kreis zugelassen.