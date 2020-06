Autofahrerin schiebt zwei Autos aufeinander

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch in Ehingen zwei Autos aufeinander geschoben. Gegen 7.30 Uhr war eine Seat-Fahrerin in der Lindenstraße in Richtung Berg unterwegs. Sie bremste, um ihren Sohn aussteigen zu lassen.

Ins Krankenhaus

Deswegen bremste die nachfolgende VW-Fahrerin ebenfalls. Die ihr folgende Mercedes-Fahrerin erkannte das zu spät. Sie fuhr auf den VW und schob diesen auf den Seat. Der Rettungsdienst brachte die schwangere Fahrerin des Mercedes in ein Krankenhaus. Die VW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.