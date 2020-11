Autofahrer übersieht Mutter mit Kind

Mit leichten Verletzungen mussten am Donnerstagmorgen zwei Fußgänger nach einem Unfall in Ehingen ins Krankenhaus. Gegen 8.45 Uhr fuhr ein 39-Jähriger in der Hauptstraße rückwärts aus einem Hof. Dabei soll er nach ersten Erkenntnissen der Polizei nur die Außenspiegel genutzt haben. Deshalb übersah er eine 34-Jährige, die mit ihrem zweijährigen Sohn auf dem Gehweg hinter dem Mercedes war. Die Frau und das Kind stürzten. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: „Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen“, mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Bei älteren Menschen umso mehr. Gerade der Tipp, sich einweisen zu lassen, ist eine gute Hilfe, um Unfälle zu vermeiden. Damit alle sicher ankommen.