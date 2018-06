Autofahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Mittwoch bei Ehingen schwere Verletzungen erlitten. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 60-Jährige war kurz vor 16 Uhr in Richtung Altsteußlingen unterwegs. In einer Kurve kam er zunächst nach rechts neben die Straße. Dann lenkte er so stark dagegen, dass sein VW nach links von der B465 abkam. Der Wagen schanzte über einen Feldweg, blieb zunächst am Hang stehen und kippte dann um. Kopfüber blieb der VW liegen.

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Fahrer ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden durch den Unfall auf fast 13 000 Euro.