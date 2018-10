Autofahrer mit zwei Promille unterwegs

Ein Zeuge hat am Freitagabend die Polizei auf einen betrunkenen Autofahrer in Ehingen aufmerksam gemacht. Am Freitagabend sah gegen 21.30 Uhr ein Zeuge einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer. Der Zeuge konnte einer zufällig vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung seine Feststellungen mitteilen, kurze Zeit später wurde das besagte Auto durch die Polizei gestoppt.

Die Polizeibeamten vernahmen beim 61-Jährigen Fahrzeuglenker deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein erster Schnelltest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurden dem 61-Jährigen auch der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt abgenommen.