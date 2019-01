Autofahrer fährt Ampel an der B311 um

Der Ampelmast an der Kreuzung B465/B311 in Ehingen ist umgeknickt. Ein Autofahrer hat ihn am Sonntag umgefahren, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Demnach war das Auto am Sonntag auf der B311 unterwegs und kam aus Richtung Ulm. Als der Fahrer um 14.14 Uhr nach links abbiegen wollte, prallte er gegen den Ampelmast, „weil er nicht aufgepasst hat“, wie Polizeisprecher Wolfgang Jürgens erklärt.

Die Ampel wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Der Fahrer bliebt unverletzt und der Schaden an seinem Auto ist gering. Den Sachschaden an der Ampel hingegen schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Die Straßenmeisterei sei informiert, erklärt Jürgens. Bis die Ampel repariert ist, beobachte man, ob es an der Stelle zu Verkehrsproblemen kommt.