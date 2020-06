Autofahrer erfasst Fußgängerin

Leichte Verletzungen hat am Montag eine 62-Jährige in Ehingen erlitten. Gegen 14.15 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Peugeot in der Adolffstraße.

Er bog in die Otto Hahn Straße ab. In der Otto Hahn Straße befand sich eine 62-jährige Fußgängerin die gerade die Straße überquerte. Der Autofahrer übersah die Frau und fuhr sie an. Diese stürzte zu Boden und erlitt leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher kümmerte sich um die Dame und brachte sie nach Hause.