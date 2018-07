Autodiebe scheitern an Mercedes

An der modernen Sicherungstechnik scheiterten offenbar Autodiebe in der Nacht zum Donnerstag in Ehingen. Ein Mercedes war seit Mittwochabend im Spatzenweg in Ehingen geparkt. In der folgenden Nacht gelang Unbekannten zuerst, den Wagen zu öffnen. Im Inneren versuchten sie, die Technik zu manipulieren. Dazu öffneten sie auch den Kofferraum, um an Bauteile zu gelangen. Am Ende scheiterte aber ihr Versuch, den Wagen zu stehlen. Die Polizei sucht die verhinderten Diebe.

