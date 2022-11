Bereits mehrfach ist in der Hauptstraße in Weiler ein Auto der Marke Opel von bislang unbekannten Tätern beschädigt worden. Das berichtet die Polizei. So wurde das dort geparkte Fahrzeug in den vergangenen Tagen verkratzt und auch mit Zahnpasta beschmiert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lindenberg unter Telefon 08381 / 920 10 zu melden.