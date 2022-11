Auto überschlägt sich

Am Dienstag erlitt eine 21-Jährige bei einem Unfall in Ehingen leichte Verletzungen. Gegen 7.30 Uhr war die Frau in einem Fiat in der Straße „Alter Postweg“ unterwegs. Dort parkte ein Auto auf der rechten Seite der Straße. Die Frau kollidierte mit dem Seat. Durch den Unfall überschlug sich der Fiat und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen.

Schaden bei 10 000 Euro

Rettungskräfte versorgten die Frau. Ein Abschlepper barg den Fiat. Die Polizei Ehingen (Telefon 07391/5880) nahm die Ermittlungen zum Unfall auf. Sie schätzt den Schaden auf 10 000 Euro.