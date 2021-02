Auto streift Auto

Ein Mercedes-Fahrer ist am Montag gegen 18.30 Uhr in der Altsteußlinger Straße in Ehingen in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Auf der Gegenspur war ein Seat unterwegs. Dessen 80-jährige Lenkerin fuhr zu weit links und streifte den Daimler des 55-Jährigen.

Polizei ermittelt

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit, teilt die Polizei mit. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 12 000 Euro. Die Ehinger Polizei (Telefon: 07391/58 80) geht dem Hinweis nach, dass die Unfallverursacherin geblendet wurde und deshalb zu weit nach links lenkte.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig, mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen, mahnen die Beamten. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.