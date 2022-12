Auto rutscht in Fußgängerin - 18-Jährige schwer verletzt

Eine Frau hat mit einem Toyota eine Fußgängerin in Ehingen erfasst. Gegen 7.30 Uhr war eine 18-Jährige am Mittwoch in der Biberacher Straße mit einem Toyota unterwegs. An einer Einmündung bog sie nach links in die Spitalstraße ein.

Auto gerät ins Rutschen

Zu dieser Zeit überquerte eine 18-jährige Fußgängerin auf dem dortigen Zebrastreifen die Spitalstraße. Die Fahrerin des Toyota bremste deshalb ihr Auto. Dabei geriet sie auf der glatten Straße ins Rutschen. Der Toyota kollidierte mit der Fußgängerin. Diese erlitt schwere Verletzungen.

Rettungskräfte brachten sie deshalb zur Behandlung in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392/9630320) ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Das Auto der 18-Jährigen blieb unbeschädigt.