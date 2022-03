Am Dienstag stieß ein Ford in Ehingen gegen ein Garagentor. Gegen 18.15 Uhr parkte der 29-Jährige seinen Ford auf einem Parkplatz im Daimlerweg. Als er sich in den Getränkemarkt begab, sah er, dass sein Auto rückwärts rollte.

Vergessen zu sichern

Das hatte er vergessen entsprechend zu sichern. Der Ford rollte gegen ein Garagentor und beschädigte dies. Insgesamt entstand Sachschaden von knapp 2000 Euro.