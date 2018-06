Auto prallt gegen Fahrradanhänger – Fahrerin flüchtet

Ein Auto ist in Ehingen am Sonntag gegen einen Anhänger geprallt. Der Radfahrer, der diesen zog, stürzte, die Unfallverursacherin ist geflüchtet.

Gegen 15.45 Uhr überquerte laut Polizei ein Radfahrer die Hauptstraße. An seinem Zweirad war ein Anhänger befestigt. In der Hauptstraße fuhr ein Fiat in Richtung Stadtmitte. Das Auto prallte gegen den Anhänger, der Radfahrer stürzte. Die Autofahrerin stoppte kurz, fuhr dann aber weiter, ohne sich um den gestürzten 13-Jährigen zu kümmern. Der überstand den Unfall unverletzt. Den Sachschaden an dem Anhänger schätzt die Polizei auf ungefähr 50 Euro. Die Polizei in Ehingen ( Telefon 07391/5880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Autofahrerin. Die soll zwischen 40 und 45 Jahren alt sein und blonde lange Haare haben. Die Brille, die sie trug, hatte ein schwarzes Gestell. Sie war mit einem schwarzen Fiat Punto unterwegs.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat – unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen oft nur ein Bußgeld fällig.