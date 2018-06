Auto macht sich selbstständig

Nicht richtig gesichert hat ein Autofahrer sein Fahrzeug am Donnerstag in Ehingen. Gegen 18.30 Uhr verselbstständigte sich der Mazda. Weil der Fahrer das Auto nicht richtig gesichert hatte, rollte es quer über einen Parkplatz in der Albert-Einstein-Straße. Ein geparkter Renault stoppte das Auto. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 1000 Euro.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie Ihr Fahrzeug immer gegen Wegrollen. Gerade in abschüssigen Lagen machen sich diese sonst leicht selbstständig und stellen somit eine Gefahr für Personen und Sachen in der Umgebung dar. Sollte Ihr Fahrzeug nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen sein, droht zudem ein Bußgeld.