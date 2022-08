Auto kommt von nasser Straße ab und überschlägt sich

Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, ist ein Autofahrer am Donnerstag auf der Landstraße zwischen Schaiblishausen und Untersulmetingen von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich mehrmals, berichtet die Polizei.

Der 60-Jährige fuhr gegen 17.30 Uhr mit seinem Seat vom Ehinger Teilort Schaiblishausen in Richtung Laupheim. Auf regennasser Fahrbahn verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort tauchte die Fahrzeugfront ins Erdreich ein und der Pkw überschlug sich mehrmals. Anschließend kam der Seat in der Wiese auf den Rädern zum Stehen. Ein angelegter Sicherheitsgurt und ausgelöste Airbags verhinderten Schlimmeres. Der Fahrer erlitt Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Der Seat war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug und an der Flur auf ungefähr 30 000 Euro.