Auto bleibt an der Raumschaufel hängen

Zu einem Unfall mit einem Räumfahrzeug kam es am Dienstag in Ehingen. Gegen 8.30 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seinem Räumfahrzeug in der Riedlinger Straße. Nach einer Brücke fuhr er nach rechts auf eine freie Fläche.

Niemand verletzt

Dort rangierte er mit seinem Kleintraktor der Marke Yanmar. Als er wieder in der Riedlinger Straße einfuhr, übersah er eine 34-jährige VW-Fahrerin. Mit der Räumschaufel kollidierte er mit der linken Fahrzeugseite des VW. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 16.000 Euro.