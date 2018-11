Auszeichnungen für SF Kirchen und SV Unterstadion

Vereine und engagierte Mitglieder aus dem Fußballbezirk Donau sind in Ehingen ausgezeichnet worden. Den „Vereins-Ehrenamtspreis 2018“ erhielt der SV Langenenslingen, der SV Unterstadion belegte den zweiten Platz. Als herausragende Einzelpersonen ging der Hauptpreis in der Kategorie „Fußballhelden – Junges Ehrenamt“ der 18- bis 30-Jährigen an Jürgen Seifert (SF Kirchen), auch Jochen Walter (SV Unterstadion) erhielt einen Preis. Bei der „DFB/WFV-Ehrenamtsaktion 2018“ ging der Hauptpreis an Klaus Schrode von den SF Kirchen.

Mit der Ehrungsveranstaltung würdigen die Verbände seit vielen Jahren das Engagement von Ehrenamtlichen in den Vereinen. „Fußballhelden – Junges Ehrenamt“ und „Ehrenamts-Aktion“ sind Aktionen des DFB und werden bundesweit vergeben, den „Vereins-Ehrenamtspreis“ setzte der Württembergische Fußballverband (WFV) 2009 noch drauf. In den 16 WFV-Bezirken werden somit nicht nur Personen ausgezeichnet. Den „Vereins-Ehrenamtspreis“ gab es 2018 um zehnten Mal.

Fußball sei das erfolgreichste Theater der Neuzeit, zitierte Edith Grab, Ehrenamtsbeauftragte des Fußballbezirks Donau, den Journalisten und Literaturkritiker Hellmuth Karasek. Doch Fußball funktioniere nur, wenn hinter den Kulissen viel Arbeit geleistet werde. Den Ehrenamtlichen in den Vereinen sei zu verdanken, dass Fußballspiele stattfinden können, so Grab. Den Vergleich mit dem Theater griff Knut Kircher, Vizepräsident und Ehrenamtsbeauftragter des WFV, auf. Nicht nur Hauptdarsteller oder Regisseure seien wichtig, „sondern alle, die ein kleines Rädchen drehen, um das große am Laufen zu halten“. Schließlich „strahlt der WFV nur so hell, wenn Sie unten an den Schwungrädern dazu beitragen“, so Kircher zu den Preisträgern aus dem Bezirk Donau. Deshalb „bin ich gekommen, um ein Fass Lob über Ihnen auszuschütten“.

Laudatoren aus den Vereinen

Lobende Worte gab es nicht nur von Knut Kircher, sondern auch von Horst Braun, seit Frühjahr Bezirksvorsitzender, und der neuen Bezirks-Ehrenamtsbeauftragten Edith Grab. Grab und Braun hatten sich zudem etwas einfallen lassen für die erste Ehrungsveranstaltung unter ihrer Regie: Die Laudatoren der ausgezeichneten Personen kamen aus den Reihen der Vereine. Josef Fischer, Jugendleiter der SF Kirchen, war zweimal an der Reihe. Fischer hielt die Lobrede für Klaus Schrode, den er als „Vorbild für Engagement, Anwesenheit, für alles, was mit Ehrenamt zu tun hat“, bezeichnete. Schrode, der auch stellvertretender Jugendleiter ist, engagiert sich seit vielen Jahren bei den Sportfreunden, als Jugendtrainer, Funktionär, Handwerker, Koch, Organisator. „Er ist immer da, wenn man etwas braucht“, so Fischer über den Bezirkssieger 2018 der „DFB/WFV-Ehrenamtsaktion“. Die Sieger aus allen Bezirken werden zum Dankeschön-Wochenende eingeladen.

Bei der DFB-Aktion „Fußballhelden – Junges Ehrenamt 2018“ ging der Hauptpreis ebenfalls nach Kirchen. Auch Jürgen Seifert ist bei den Sportfreunden nicht wegzudenken, wenn man sich sein Engagement im Verein vor Augen hält. Seit 2006 sei er ununterbrochen Trainer von Jugendmannschaften, sagte Josef Fischer. Zudem habe er „ein besonderes Talent dafür, nicht nur die Kinder zu begeistern und ihnen das Fußballspiel beizubringen, sondern auch den Eltern der Kinder das Gefühl zu geben, dazuzugehören“. Auch sei er ein Verwaltungstalent, das sich als Kassierer der Jugendabteilung und seit 2017 auch des Fördervereins um die Finanzen kümmert. Nicht nur die SF Kirchen profitieren von Seiferts Engagement, unter anderem ist er auch stellvertretender Sportkreis-Jugendleiter. Als Bezirkssieger im „Jungen Ehrenamt“ erhält Seifert eine Bildungsreise nach Spanien.

Einen Bildungsgutschein gab es für Jochen Walter vom SV Unterstadion, der ebenfalls in der Kategorie der „Fußballhelden“ geehrt wurde. Konrad Madarac, Spielleiter Jugend beim SVU, hob den Einsatz, die fachlichen sowie menschlichen Qualitäten des Jugendtrainers Walter hervor.

Die Würdigung der Vereine übernahm der Bezirksvorsitzende Horst Braun. Der SV Langenenslingen verdiente sich den ersten Preis (1000-Euro-Gutschein für Sportartikel und weitere Sachpreise im Wert von rund 1500 Euro) für ein langfristiges Projekt, das der Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs, der Gewinnung von Schiedsrichter und vor allem der Stärkung der Nachwuchsarbeit dient. So gelingt es der Fußballabteilung des SVL, in allen Jugendaltersklassen eine eigene Mannschaft zu stellen und keine Spielgemeinschaft eingehen zu müssen. „Das ist zeitlich, personell und logistisch eine Herausforderung“, sagte Braun. Kircher unterstrich die Qualität des Langenenslinger Konzepts. Von allen 73 Bewerbungen zum Vereins-Ehrenamtspreis (drei davon aus dem Bezirk Donau) wäre die des SVL „die Nummer eins im gesamten WFV-Gebiet“ gewesen.

Enormes leistet auch der SV Unterstadion, Zweiter beim „Vereins-Ehrenamtspreis“ – und wird belohnt mit einem Aufenthalt in einem Jufa-Hotel für 18 Personen. Der SVU schreibt sich eine nachhaltige Vereinsarbeit auf die Fahnen mit vier Säulen: Jugendförderung, Integration ehemaliger Spieler, dezentrale Verteilung der Aufgaben und Umbau des Trainingsplatzes. Mit der Errichtung von zwei neuen Trainingsplätzen, einem Großprojekt mit mehr als 70 Helfern und rund 2000 Arbeitsstunden, hatte sich der Verein beworben. Joachim Britsch und Julius Eggert von der SVU-Abteilungsleitung nahmen den Preis entgegen.